Лидер «Русофилов» в Болгарии рассказал, почему его обвинили в шпионаже в пользу РФ

Николай Малинов пояснил, что обвинения были предъявлены ему и еще семерым представителям движения «Русофилы». Он отметил, что в конституции Болгарии не прописан внешнеполитический курс страны. Поэтому политик считает, что может свободно высказывать свое мнение на этот счет.

«Я имею право считать, что этот курс (прозападный — прим. ред.) нам вреден, и защищать свою точку зрения. Тот факт, что кто-то полагает, будто я не имею права так рассуждать, свидетельствует о выходе антироссийской политики на качественно новый уровень. Удар наносится уже не просто по отношениям с РФ, а по тем, кто любит Россию. Они пытаются навязать нашим обществам ненависть, разделить нас, натравить друг на друга», — заявил болгарский политик.

Он отметил, что движение «Русофилы» занимается организацией концертов, фестивалей, конкурсов, семинаров, изданием книг.

«Именно за это на нас и нападают. Для них это недопустимо. Потому что с помощью этих конкурсов, фестивалей мы доносим наши взгляды до людей. Когда 16 лет назад мы начинали нашу деятельность, лишь 8—9% болгар считали себя русофилами. Теперь же, по последним подсчетам, таких людей в Болгарии уже 82%», — сказал Николай Малинов.

По его словам, вся деятельность «Русофилов» полностью законна. Политик предположил, что его попытаются представить неким мошенником.

«Но я сомневаюсь, что это возможно, потому что все документы у нас есть, мы прошли все проверки. У меня нет никаких фирм, незавершенных проверок. Им будет очень нелегко доказать какие-то нарушения. Но, как вы понимаете, грязь всегда можно придумать, использовать каких-то свидетелей, которые глупостей наговорят», — объяснил лидер движения «Русофилы».

Николай Малинов отметил, что большинство болгар любят Россию, но при этом также ничего не имеют против Европейского Союза.