Мир 30 августа 2023, 23:48 Лидер республиканцев в сенате впал в ступор во время интервью Лидер республиканцев в сенате Макконнелл впал в ступор после вопроса журналиста Pxhere

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Лидер республиканцев в сенате США Митч Макконнелл попал в неловкую ситуацию во время интервью. После вопроса о своем переизбрании он впал в ступор и замер на 30 секунд, сообщил телеканал NBC.

Журналисты спросили политика о том, намерен ли он переизбираться в 2026 году. После этого 81-летний республиканец застыл. Из состояния оцепенения его не вывело даже то, что помощница громко повторила вопрос ему на ухо. Неловкая пауза продолжалась почти полминуты.

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Ассистентка Макконнелла попросила журналистов дать ему время, после чего разрешила продолжить задавать вопросы, отметил RT.

Позже представитель политика прокомментировал произошедшее. По его словам, у Макконнелла на мгновение закружилась голова, но сейчас он чувствует себя хорошо.

Это не первый случай, когда республиканец «зависает» на публике. В прошлый раз подобное произошло чуть больше месяца назад — в конце июля, во время встречи с журналистами. Тогда политик на 20 секунд замер прямо посреди речи, ушел с трибуны, а потом вернулся и продолжил выступление.