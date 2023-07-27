Мир 27 июля 2023, 07:05 Лидер республиканцев США «завис» на 20 секунд во время встречи с журналистами Глава фракции Республиканской партии в сенате Макконнелл замер во время пресс-коференции РИА «Новости»

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Во время встречи с журналистами лидер республиканского меньшинства в Сенате США Митч Макконнелл посреди речи замер на 20 секунд, ушел с трибуны, а потом вернулся и как ни в чем не бывало продолжил речь. Об этом случае сообщила газета The Washington Post.

Еженедельная пресс-конференция Республиканской партии состоялась 26 июля. Политик начал зачитывать вступительное слово и рассказывать о работе над законопроектом об оборонном бюджете, но остановился на полпути.

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«У нас было хорошее двухпартийное сотрудничество и ряд…», — сказал он и замер.

По подсчетам журналистов, Митч Макконнелл не шевелился примерно 20 секунд, смотрел прямо и не реагировал на вопросы. Затем вмешались другие республиканцы. Сенаторы Джон Баррассо и Джони Эрнст увели 81-летнего политика со сцены. Через несколько минут он вернулся и закончил свое выступление, а на вопрос о самочувствии ответил, что все в порядке.

Позднее помощник главы фракции заявил, что он почувствовал головокружение, поэтому прервал речь. Происшествие взволновало президента США Джо Байдена. Он позвонил Митчу Макконнеллу и справился о его здоровье.

Американский лидер и сам много раз попадал в неловкую ситуацию во время публичных выступлений, например, терялся на сцене в Нью-Йорке, путал количество жертв пандемии и забывал имена чиновников, которые стояли рядом.