Лидер республиканцев разработал график подготовки к импичменту Трампа

Уточняется, что начало процедуры судебного обвинения намечено на период не раньше 13 февраля. Обвинители политика в Палате представителей обязаны предоставить сенаторам все необходимые статьи до 28 января. Далее до 11 февраля адвокаты Трампа должны будут подготовить ответ в письменном виде, пишет «ПолитЭксперт».

«Предлагаемый нами график… предполагает умеренное и разумное дополнительное время, которое позволит обеим сторонам подобрать свои аргументы», — отмечается в заявлении.

План направили лидеру демократического большинства Чаку Шумеру. Сторонники республиканской власти нацелены провести «полноценный и честный процесс».