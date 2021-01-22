Лидер республиканцев разработал график подготовки к импичменту Трампа
Лидер республиканцев в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл разработал график подготовительного процесса к импичменту бывшего главы страны Дональда Трампа. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте американского законодателя.
Уточняется, что начало процедуры судебного обвинения намечено на период не раньше 13 февраля. Обвинители политика в Палате представителей обязаны предоставить сенаторам все необходимые статьи до 28 января. Далее до 11 февраля адвокаты Трампа должны будут подготовить ответ в письменном виде, пишет «ПолитЭксперт».
«Предлагаемый нами график… предполагает умеренное и разумное дополнительное время, которое позволит обеим сторонам подобрать свои аргументы», — отмечается в заявлении.
План направили лидеру демократического большинства Чаку Шумеру. Сторонники республиканской власти нацелены провести «полноценный и честный процесс».