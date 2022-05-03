Лидер президентской гонки в Колумбии получил угрозы покушения

Кандидат в президенты Колумбии Густаво Петро отменил запланированные на 3 и 4 мая предвыборные мероприятия. Причиной стала информация о готовящемся покушении на политика. Об этом сообщила газета El Tiempo со ссылкой на пресс-службу Петро.

«По данным службы безопасности <…> преступная группа „Кордильера“, предположительно, планирует покушение на кандидата в президенты Густаво Петро Уррего», — говорится в заявлении, которое цитирует издание.

В связи с этим команда кандидата в президенты приняла решение перенести запланированную поездку в департаменты Киндио и Рисаральда на неопределенный срок. При этом полиция, по информации издания, «в данный момент не располагает информацией» о возможности покушения на политика.

Выборы президента Колумбии пройдут 29 мая. Сенатор Густаво Петро, кандидат от левой коалиции «Исторический пакт», является лидером гонки, за него готовы проголосовать 36,4% избирателей. Основным конкурентом для него является Федерико Гутьеррес из правой коалиции «Команда за Колумбию». За него голоса готовы отдать 30,6% избирателей.