Лидер повстанцев Ахмад Масуд призвал афганцев бороться против талибов*

Лидер повстанцев Ахмад Масуд призвал афганцев объединиться, чтобы противостоять талибам*. В обращении он рассказал, что остается в Панджшере и продолжает бороться.

Ахмад Масуд 6 сентября обратился к жителям Афганистана. Аудио обращения опубликовали в Twitter.

«Прошу всех присоединиться к борьбе. И я говорю нашим людям, что мы с ними, хотят они оказать вооруженное сопротивление или хотят мирно протестовать, как наши сестры в Кабуле и Герате. Люди, которые сражались на стороне „Талибана“*, это ваше время искупить и исправить то, что вы сделали», — обратился Ахмад Масуд ко всем жителям Афганистана.

Он призвал всех сопротивляться и бороться с правлением «Талибана»*. Он отметил, что удачное сопротивление нападению талибов* 5 сентября показало проблеск будущего Афганистана.

Он обвинил международное сообщество в политическом взаимодействии с талибами* и предоставлении им пространства. По его мнению, это сделало талибов* смелее и жестче. Он также обвинил Пакистан в причастности к борьбе с ним.

*«Талибан» — террористическая организация, запрещена в России.