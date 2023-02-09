Мир 09 февраля 2023, 09:50 Лидер Pink Floyd призвал Совбез ООН к немедленному перемирию на Украине Сооснователь Pink Floyd Уотерс призвал Байдена, Путина и Зеленского к перемирию на Украине РИА «Новости»

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Сооснователь рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс выступил на заседании Совета безопасности ООН и призвал президентов трех стран Владимира Путина (Россия), Джо Байдена (США) и Владимира Зеленского (Украина) уже сейчас договориться о перемирии на Украине. Трансляция велась в YouTube.

«Мы растили дочерей и сыновей не для того, чтобы они стали пушечным мясом для ваших пушек. По нашему мнению, единственный разумный путь действий — это немедленное перемирие на Украине. Никаких „но“, никаких „если“», — сказал Уотерс.

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Ранее Россия запросила Совбез ООН включить в список докладчиков Роджера Уотерса. Легендарный музыкант не раз выступал против американской гегемонии. По его мнению, именно США развязали конфликт на Украине.

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Уотерс заявлял, что конфликт можно было предотвратить еще в 2007 году, однако США до сих пор продолжают финансировать киевский режим.