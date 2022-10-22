Лидер палаты общин Мордонт выдвинула свою кандидатуру на пост британского премьер-министра | 360°

Мир 22 октября 2022, 00:24 Лидер палаты общин Мордонт выдвинула свою кандидатуру на пост британского премьер-министра Лидер палаты общин Мордонт заявила об участии в борьбе за пост премьера Великобритании Pxhere

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Лидер палаты общин Британии Пенни Мордонт будет участвовать в борьбе за пост лидера Консервативной партии и премьер-министра страны. Об этом политик сообщила в своем Twitter-аккаунте.

«Я баллотируюсь на пост лидера Консервативной партии и вашего премьер-министра, чтобы объединить нашу страну, выполнить наши обещания и выиграть следующие всеобщие выборы», — сказала Мордонт.

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Чтобы принять участие в избирательной гонке, лидеру палаты общин нужно получить поддержку не менее 100 депутатов-однопартийцев. На данный момент в поддержку Мордонт выступили только 16 членов парламента из числа консерваторов.

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Действующий премьер Британии и лидер Консервативной партии Лиз Трасс объявила о своей отставке. Она останется на посту до того момента, пока не изберут ее избранника. Трасс подала в отставку всего через 44 дня после своего назначения. Тем самым она стала премьером, который занимал пост самое короткое время в британской истории. Представитель МИД России Захарова назвала Лиз Трасс позором Великобритании.