Лидер оппозиции в Черногории назвал ошибкой санкции против России

Кривокапич назвал Черногорию малым государством, которое, по его словам, не может иметь никакого влияния, как бы этого не хотело. Оппозиционный лидер заявил, что неприемлемо то, что такое малое государство стало первым, кто вводит санкции против России.

«Считаю, что это полностью ошибочный шаг, который привел ко многим экономическим потерям для нашей страны», — заявил Кривокапич. Он также напомнил, что страна экспортировала вино Plantaze, а в качестве туристов доминировали гости из Сербии, Боснии и Герцеговины и России.

На выборах в парламент Черногории ранее развернулась нешуточная борьба. Оппозиция уже начинала праздновать победу, но правящая партия все же вырвалась вперед. При этом нынешний президент находится у власти больше 30 лет. Некоторые эксперты считают его «последним диктатором» Европы. Не приведет ли победа партии президента к протестам — в материале «360».