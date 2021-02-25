Лидер оппозиции призвал строить баррикады у парламента Армении

Лидер оппозиции Армении Вазген Манукян призвал сторонников строить баррикады на улицах возле здания парламента. Люди снова вышли на улицы, требуя отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

«Мы никуда не уходим, остаемся здесь, блокируем улицы баррикадами, чтобы депутаты пришли и отправили его (Пашиняна — прим. ред.) в отставку. Упустить этот момент — значит потерять родину», — процитировало РИА «Новости» слова Манукяна.

Представитель оппозиционной партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателя добавил, что возле здания парламента Армении скоро установят палатки. Сейчас в Армении проходят митинги — как в поддержку Пашиняна, так и против него. Они начались после заявления Генштаба Вооруженных сил Армении, который потребовал отставки премьер-министра, а также предостерег его от того, чтобы использовать силу против жителей страны.

В ответ на это Пашинян заявил, что уволил начальника Генштаба Оника Гаспаряна и назвал случившееся попыткой государственного переворота. Однако вскоре стало известно, что президент Армении Армен Саркисян не стал подписывать приказ об отставке Гаспаряна — тогда премьер-министр предложил генералу оставить пост по собственному желанию.