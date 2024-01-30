Мир 30 января 2024, 23:18 Лидер оппозиции Израиля призвал к пересмотру отношений с Россией Депутат Лапид призвал власти Израиля пересмотреть отношения с Россией из-за Газы Global Look Press

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Власти Израиля должны изменить подход в отношениях с Россией из-за выбранной позиции по палестино-израильскому конфликту. С таким заявлением в интервью изданию Vesti выступил бывший премьер-министр страны и глава оппозиционной фракции в кнессете Яир Лапид.

Он подчеркнул, что не имеет в виду полного разрыва отношений, но говорит о достаточном охлаждении, чтобы выразить свое несогласие с выбранной позицией.

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«Руководство страны должно пересмотреть свою позицию в отношении России. Государства не разрывают отношения просто так, но и не прощают в случае нанесения такого оскорбления», — заявил Лапид.

Политик объяснил, что прежде всего недоволен тем, что Россия явно встала на сторону ХАМАС и называет ее легитимной организацией. Кроме того, он выразил несогласие с заявленной позицией министра иностранных дел Сергея Лаврова, который ранее заявил, что страдания в годы холокоста не дают израильтянам права на любые действия.

По словам Лапида, Израиль сохранит отношения с Россией из своих стратегических интересов, а о прежней теплой дружбе на ближайшее будущее можно забыть.

Президент Владимир Путин после обострения конфликта в секторе Газа несколько раз беседовал с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. В ходе бесед российский лидер говорил о необходимости добиться урегулирования ситуации и не допускать возникновения гуманитарного кризиса на палестинской территории.