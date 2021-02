Лидер Nine Inch Nails опроверг историю об изнасиловании из мемуаров Мэрилина Мэнсона

Основатель группы Nine Inch Nails Трент Резнор назвал выдумкой историю о групповом изнасиловании пьяной женщины из мемуаров Мэрилина Мэнсона. Он подчеркнул, что после выхода книги он окончательно разорвал связь с рок-исполнителем, которого сам же и продюсировал. Об этом сообщила газета The Guardian

На этой неделе несколько женщин обвинили Мэрилина Мэнсона в насилии, в том числе сексуальном. Пользователи Сети достали книгу воспоминаний музыканта «Долгая и трудная дорога из ада». В одной из глав Мэнсон рассказал, что вместе с Резнором изнасиловал пьяную женщину. Отрывок книги начал расходиться по Сети.

«На протяжении многих лет я громко заявлял о своей неприязни к Мэнсону как к человеку и разорвал с ним связи почти 25 лет назад. Отрывок из его мемуаров — полная выдумка. Я был в ярости, когда книга вышла в свет, и не успокоился до сих пор», — заявил Резнор.

Эту часть мемуаров музыканта взяли из неопубликованного интервью Мэнсона 1995 года журналу Empyrean. В примечании к книге говорится, что редакция журнала посчитала неэтичным публиковать настолько откровенное интервью.

Общение Резнора и Мэнсона началось в самом начале карьеры скандального музыканта. Его группа Marilyn Manson and The Spooky Kids выступала на разогреве у Nine Inch Nails. Харизматичный вокалист привлек внимание Резнора, и он занялся продюсированием группы.

В 2009 году музыканты сильно поссорились. Лидер Nine Inch Nails заявил, что Мэнсон переступит через кого угодно, лишь бы только добиться успеха. Сейчас Резнор называет своего подопечного «дурацким клоуном, которого испортили алкоголь и наркотики».

На этой неделе первой о насилии со стороны Мэрилина Мэнсона заявила его бывшая подруга, актриса Эван Рэйчел Вуд. Она заявила, что много лет страдала от постоянного психологического насилия со стороны музыканта. После ее открытого признания еще четыре женщины заявили, что стали жертвой рок-звезды.

Сам Мэнсон все обвинения отрицал. Музыкант заявил, что во всех своих интимных связях он всегда получал согласие партнерш. Начавшийся скандал обернулся для музыканта серьезными потерями. Его выгнали с лейбла Loma Vista Recordings и отказали в съемках в двух сериалах, где его уже утвердили на роли.

Бывшая жена Мэнсона Дита фон Тиз заявила, что не подвергалась с его стороны никакому насилию. Она подчеркнула, что их брак распался из-за постоянных измен музыканта и злоупотребления наркотиками.