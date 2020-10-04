«В результате точного удара азербайджанской армии лидер самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян получил тяжелое ранение», — сообщил Гаджиев.

Пресс-секретарь президента непризнанной НКР опроверг РИА «Новости» заявления о его ранении.

Утром 4 октября Арутюнян опубликовал пост в Facebook, где рассказал о своей поездке на передовую. По его словам, он увидел воодушевление, подвиг, героизм. Кроме того, он заявил о неизбежности победы, так как защитники Карабаха «воплощают собой собирательную волю и вечность нашего народа». Позже он опубликовал видеообращение, где рассказал о ситуации в Карабахе.

Территорию Нагорного Карабаха уже больше недели обстреливают. Конфликт Азербайджана и Армении обострился 27 сентября. Стороны обвиняют друг друга в начале военных действий и пока не собираются садиться за стол переговоров. Турция открыто поддерживает Баку, хотя другие страны призывают сложить оружие.