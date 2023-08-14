Мир 14 августа 2023, 08:28 Лидер мятежников в Нигере согласился на переговоры с ЭКОВАС Al-Jazeera: лидер мятежников Нигера Тчиани согласился на переговоры с ЭКОВАС flickr

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Лидер захвативших власть в Нигере мятежников генерал Абдурахман Тчиани дал согласие на начало переговоров с Экономическим сообществом стран Западной Африки. Об этом телеканалу Al-Jazeera рассказал новый премьер-министр страны Ламин Зейн Али Махаман.

По его словам, новое правительство оптимистично настроено на диалог с представителями регионального блока.

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«Переговоры, судя по всему, стартуют уже в самые ближайшие дни», — сказал премьер.

В конце июля военные Нигера объявили об отстранении от власти действующего президента страны Мохамеда Базума.

Экономическое сообщество стран Западной Африки выступило с категоричным осуждением военного переворота в стране и начало подготовку ко вторжению в Нигер, чтобы вернуть законную власть Базуму.

Испанские СМИ сообщали, что ситуация в Нигере сыграет на руку России в противостоянии с Европой.