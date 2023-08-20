Мир 20 августа 2023, 01:10 Лидер мятежников Нигера пообещал ответ на интервенцию Генерал Тчиани назвал интервенцию ЭКОВАС в НИГЕР оккупацией Википедия

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Лидер Национального совета спасения родины, созданного военными мятежниками Нигера, генерал Абдурахман Тчиани заявил, что любое вмешательство стран ЭКОВАС будет считаться оккупацией. Слова военного передал телеканал Al Arabiya.

По словам Тчиани, военные Нигера готовы к такому развитию событий.

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«Мы сделаем все необходимое и ответим на любое нападение на нас. У нас есть поддержка народа и многих соседних стран», — заявил лидер мятежников.

Генерал также высказался по поводу санкций ЭКОВАС. По словам военного, они незаконны и бесчеловечны.

«Они направлены на то, чтобы подчинить нас, а не найти решение. Но мы не допустим этого», — выразил уверенность Тчиани.

Ранее стало известно, что делегация ЭКОВАС встретилась со свергнутым президентом Нигера Мохамедом Базумом.

В четверг, 17 августа, страны ЭКОВАС заявили о готовности к вторжению в Нигер.