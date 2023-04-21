Мир 21 апреля 2023, 02:29 Лидер Кубинской революции Рауль Кастро и президент страны приняли Лаврова в Гаване Granma: главу МИД РФ Лаврова приняли в Гаване президент Кубы Диас-Канель и Рауль Кастро РИА «Новости»

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Президент Кубы Мигель Диас-Канель и лидер Кубинской революции Рауль Кастро провели переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым, который прибыл на остров с рабочим визитом в рамках латиноамериканского турне. О встрече рассказала газета Granma.

Куба стала финальным пунктом в рабочем турне Лаврова. До этого он посетил Бразилию, Венесуэлу и Никарагуа. По итогам встречи на Кубе Лавров заявил, что страны ведут переговоры о кредите на дополнительную поставку пшеницы. Также российский министр отметил, что Москва и Гавана разработали решения, позволяющие обезопасить торговлю и инвестиции от санкций.

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Глава МИД России отметил, что обе страны прорабатывают новые сферы для развития экономического сотрудничества. Ранее Лавров встретился с кубинским коллегой Бруно Родригесом Паррильей. Глава МИД Кубы поблагодарил правительство России за помощь в борьбе с последствиями пандемии COVID-19 и за поддержку требований Кубы по снятию торгово-экономического эмбарго, введенного США в 1962 году.