Лидер красных кхмеров Кампучии умер в тюрьме. Он отбывал пожизненный срок за геноцид

По данным агентства, главный палач и начальник службы безопасности Пол Пота, руководивший массовым убийством по меньшей мере 14 тысяч камбоджийцев, умер в возрасте 77 лет. Накануне ему стало плохо. Информации о причине смерти пока нет.

Канг Кек Иеу получил пожизненное в 2012 году. Ранее трибунал ООН признал его виновным в массовых убийствах, пытках и преступлениях против человечества в тюрьме Туол Сленг («S-21»), бывшей средней школе в Пномпене. Эту тюрьму превратили в музей геноцида. Апелляцию о том, что Канг Кек Иеу якобы был всего лишь младшим должностным лицом, суд отклонил. Ему не помогли ни извинения, ни раскаяние.

Пол Пот и красные кхмеры правили Кампучией, которая сейчас называется Камбоджей, в 1970-х годах. Во время репрессий тогда погибли от одного до трех миллионов человек.