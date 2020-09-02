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    02 сентября 2020, 11:19

    Лидер красных кхмеров Кампучии умер в тюрьме. Он отбывал пожизненный срок за геноцид

    Андрей Иванов

    Один из лидеров красных кхмеров Канг Кек Иеу умер в камбоджийской тюрьме. С 2012 года он отбывал пожизненный срок за руководство концлагерем для политзаключенных. Об этом сообщило агентство Reuters.
    Лидер красных кхмеров Кампучии умер в тюрьме. Он отбывал пожизненный срок за геноцид

    По данным агентства, главный палач и начальник службы безопасности Пол Пота, руководивший массовым убийством по меньшей мере 14 тысяч камбоджийцев, умер в возрасте 77 лет. Накануне ему стало плохо. Информации о причине смерти пока нет.

    Канг Кек Иеу получил пожизненное в 2012 году. Ранее трибунал ООН признал его виновным в массовых убийствах, пытках и преступлениях против человечества в тюрьме Туол Сленг («S-21»), бывшей средней школе в Пномпене. Эту тюрьму превратили в музей геноцида. Апелляцию о том, что Канг Кек Иеу якобы был всего лишь младшим должностным лицом, суд отклонил. Ему не помогли ни извинения, ни раскаяние.

    Пол Пот и красные кхмеры правили Кампучией, которая сейчас называется Камбоджей, в 1970-х годах. Во время репрессий тогда погибли от одного до трех миллионов человек.

    Новости SMI.FM