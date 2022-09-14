Лидер КНР Си Цзиньпин прибыл в Казахстан | 360°

Мир 14 сентября 2022, 16:11 Поделиться Telegram

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Viber Лидер КНР Си Цзиньпин прибыл в Казахстан

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Председатель КНР Си Цзиньпин впервые с начала пандемии коронавируса выехал за пределы страны. Он прибыл в Казахстан с государственным визитом, написало ИА НСН со ссылкой на пресс-службу президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

После Казахстана председатель КНР планирует посетить и другие страны Средней Азии.

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На саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Си Цзиньпин встретится с президентом России Владимиром Путиным.

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