Мир 23 августа 2023, 14:19 Лидер КНР Си Цзиньпин назвал геополитическую ситуацию мрачной Председатель КНР Си Цзиньпин назвал геополитическую ситуацию в мире мрачной Petrov Sergey/news.ru/globallookpress

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Геополитическая ситуация остается мрачной, а в мире сохраняется мышление времен холодной войны. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на пленарной сессии саммита БРИКС, сообщило РИА «Новости».

Китайский лидер подчеркнул, что странам организации необходимо выступать посредниками в решении острых вопросов, а также продвигать политические решения. Государства БРИКС должны сосредоточиться на деловом сотрудничестве, подчеркнул Си Цзиньпин.

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«Сегодня сохраняется мышление времен холодной войны, а геополитическая ситуация — мрачна», — заявил лидер КНР.

Накануне Си Цзиньпин отметил, что страны БРИКС будут стремиться к продвижению более справедливого мирового порядка. Китай продолжит углублять стратегическое партнерство организации и расширять модель БРИКС +.

Политолог Данила Гуреев высоко оценил перспективы развития объединения. По его мнению, БРИКС может стать мировым экономическим лидером, сообщал «Царьград».