Председатель КНР Си Цзиньпин поручил найти финансовые способы поддержать Россию в обход западных санкций. При этом механизм должен не нарушать ограничительные меры, сообщила газета The Washington Post/

По словам одного из источников издания, Китай хочет найти «благоприятные возможности» для военной и дипломатической поддержки РФ, написали «Известия».

Собеседник WP пояснил, что КНР хочет быть с Россией, но публично заявлять о своем нейтралитете и избежать финансовой опасности. По его мнению, некоторые цели противоречат друг другу, поэтому их будет сложно выполнять одновременно.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью журналу The Foreign Affairs заявил, что Штаты не видят поддержки России со стороны Китая в обходе санкциям. Однако по его словам, вероятность того, что такая поддержка может быть оказана, вызывает у США беспокойство, написала «Газета.ru».