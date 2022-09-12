Лидер Китая Си Цзиньпин впервые за два года покинет страну ради встречи с Путиным — СМИ | 360°

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Лидер Китая Си Цзиньпин впервые за два года покинет страну ради встречи с Путиным — СМИ

Reuters: лидер КНР Си Цзиньпин впервые за два года покинет страну ради встречи с Путиным

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Председатель КНР Си Цзиньпин впервые более чем за два года покинет страну и отправится в Центральную Азию, где встретится с российским коллегой Владимиром Путиным. На этот факт обратило агентство Reuters.

Переговоры лидеров двух стран планируются на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Узбекистане. В мероприятии, которое будет проходить с 15 по 16 сентября, примут участие главы 15 государств.

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До этого Путин и Цзиньпин общались по телефону. Китайский лидер заявил о продолжении взаимной работы с Москвой по обеспечению суверенитета, безопасности и стратегического сотрудничества. В США расценивали эту беседу как «послание Западу».

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Будущая встреча глав России и Китая станет своеобразным сигналом, в том числе для США. В текущей политической ситуации, когда у Пекина резко ухудшились отношения с Вашингтоном, этот контакт особенно символичен, считают немецкие СМИ.

Владимир Путин

Китай

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