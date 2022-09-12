Мир 12 сентября 2022, 00:31 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Лидер Китая Си Цзиньпин впервые за два года покинет страну ради встречи с Путиным — СМИ Reuters: лидер КНР Си Цзиньпин впервые за два года покинет страну ради встречи с Путиным РИА «Новости»

Читать 360tv в

Председатель КНР Си Цзиньпин впервые более чем за два года покинет страну и отправится в Центральную Азию, где встретится с российским коллегой Владимиром Путиным. На этот факт обратило агентство Reuters.

Переговоры лидеров двух стран планируются на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Узбекистане. В мероприятии, которое будет проходить с 15 по 16 сентября, примут участие главы 15 государств.

Реклама

До этого Путин и Цзиньпин общались по телефону. Китайский лидер заявил о продолжении взаимной работы с Москвой по обеспечению суверенитета, безопасности и стратегического сотрудничества. В США расценивали эту беседу как «послание Западу».

Реклама

Будущая встреча глав России и Китая станет своеобразным сигналом, в том числе для США. В текущей политической ситуации, когда у Пекина резко ухудшились отношения с Вашингтоном, этот контакт особенно символичен, считают немецкие СМИ.

0 0 0 0 0 0