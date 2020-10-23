Лидер Карабаха обратился к Путину с просьбой о помощи

Лидер непризнанной Нагорно-Карабахской республики обратился к президенту Владимиру Путину. Он попросил российского лидера сделать все возможное для прекращения боевых действий и возобновления политических процессов в зоне конфликта.

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян опубликовал обращение в своем Facebook.

«Вы являетесь человеком и руководителем, имеющим огромный личный авторитет в мире и нашем регионе. Прошу Вас сделать все возможное для прекращения боевых действий и возобновления политических процессов в зоне азербайджано-карабахского конфликта», — написал он.

Арутюнян подчеркнул, что Россия неукоснительно соблюдает положения международного права и мирного урегулирования конфликта на всех этапах его урегулирования. РФ выступает не только как страна-сопредседатель Минской группы ОБСЕ, но и как государство, которое имеет свою особую роль в поддержании мира и стабильности в регионе.

Лидер непризнанной НКР отметил, что республика высоко ценит посреднические условия России, ее активную роль и решающий вклад во время каждого этапа урегулирования. Он подчеркнул, что страна сыграла решающую роль во время очередной эскалации азербайджано-карабахского конфликта в 2016 году — она помогла восстановить в Карабахе мир и стабильность.

Отдельное внимание Араик Арутюнян уделил выступлению Владимира Путина во время заседания дискуссионного клуба «Валдай». Он отметил, что слова российского лидера вызвали бурный отклик в НКР и среди всего армянского народа. Глава Карабаха вспомнил слова Путина о том, что конфликт начался не просто как межгосударственный и не как борьба за земли. Причиной стало этническое противоборство.