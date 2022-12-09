Мир 09 декабря 2022, 14:58 Лидер израильской партии «Ликуд» Нетаньяху попросил президента продлить мандат на формирование кабмина

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Лидер партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху обратился к президенту Израиля Ицхаку Герцогу с просьбой продлить ему мандат на формирование нового кабмина. Об этом сообщил RT со ссылкой на радиостанцию Kan.

По словам Нетаньяху, его партия уже заключила предварительные соглашения со всеми потенциальными партнерами, однако остаются нерешенные вопросы.

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«Переговоры идут полным ходом, и уже удалось достичь большого прогресса», — добавил он.

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