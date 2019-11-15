  • Лидера ИГ* задержали на Украине

    15 ноября 2019, 19:45

    Анастасия Кукова

    Одного из ключевых лидеров «Исламского государства»* задержала Служба безопасности Украины в окрестностях Киева. Речь идет о террористе Аль Бара Шишани. Об этом спецслужба сообщила в Facebook.
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    Шишани находится под арестом, его проверяют на причастность к совершению преступлений на территории Украины.

    СБУ уточнила, что террорист был задержан рядом с домом, в котором проживал, в результате совместных действий с Министерством внутренних дел Грузии и центральным управлением США по Киеву.

    Гражданин Грузии Шишани в 2012 году был полевым командиром ИГ* в сирийской провинции Латакия.

    Через год он занял пост заместителя военного амира — одну из высших должностей в террористической организации. На Украину он приехал в 2018 году по поддельному паспорту для координации деятельности спецорганизаций боевиков.

    В октябре президент США Дональд Трамп заявил о ликвидации главаря ИГ* аль-Багдади. Позднее стало известно об аресте его родственника, супруги и других родственниц.

    «Исламское государство» (ИГ)* — террористическая организация, запрещенная на территории РФ.