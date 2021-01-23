Лидер ХДС заявил об отсутствии оснований для отмены санкций ЕС против России

Новый глава Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет оценил введенные Европой санкции против России. Причины для снятия ограничительных мер, по его словам, отсутствуют.

Антироссийские санкции в большинстве своем введены из-за конфликта в Донбассе и вхождения Крыма в состав России после проведенного референдума, отметил Лашет. Об этом сообщила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Политик, который, как предполагается, может занять место канцлера Германии Ангелы Меркель, подчеркнул, что в ближайшее время ожидает прогресса по линии украинского вопроса и реализации минских договоренностей, уточнила «Газета.ru».

Премьер-министр федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия в Германии Армин Лашет в середине января 2021 года был избран новым лидером ХДС. Он может повести консерваторов на парламентские выборы вместо Ангелы Меркель. Тогда в случае победы новый глава ХДС получит должность нового канцлера ФРГ.

Депутат бундестага от «Альтернативы для Германии» Вальдемар Герт рассказал, почему канцлер ФРГ Ангела Меркель не будет выдвигать свою кандидатуру на пост председателя Христианско-демократического союза (ХДС) и откажется баллотироваться на новый срок в этом году.

Выборы в бундестаг назначены на 26 сентября 2021 года. Новое правительство будет сформировано по результатам голосования.