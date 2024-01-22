Мир 22 января 2024, 13:34 Лидер ХАМАС Абу Марзук: израильско-палестинский конфликт вряд ли перейдет в ближневосточную войну

Читать 360tv в

Израильско-палестинский конфликт с большей долей вероятности не перейдет в ближневосточную войну. Однако чем дольше продолжается израильская агрессия, тем шире в регионе будет эскалация, сообщил один из лидеров палестинского движения ХАМАС Муса Абу Марзук в беседе с Pravda.Ru.

По его словам, эскалация может произойти на фоне продолжения поддержки Израиля американским руководством на международной арене и снабжения военной и финансовой помощью. Абу Марзук отметил, что на данный момент израильская армия отступает, в эти районы возвращается народ, и ХАМАС возобновляет свой контроль.

Реклама

Он также добавил, что ХАМАС ожидает от России противостояния США в вопросе, связанном с Палестиной и Ближним Востоком.