Лидер Финляндии попросил США продлить договор СНВ-3
Президент Финляндии Саули Ниинисте попросил лидера США Дональда Трампа продлить действие договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом сообщило РИА «Новости».
Соответствующее заявление Саули Ниинисте сделал на совместной с Дональдом Трампом пресс-конференции по итогам переговоров.
«Важно попытаться обсудить новые соглашения и продолжить договор СНВ-3», — заявил финский лидер.
По его словам, нельзя допустить возвращение ситуации, когда между странами не было никаких договоров о контроле вооружения, сообщил сайт «Русская Планета».
Договор СНВ-3 был подписан в 2010 году, он остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение закончит свое действие в 2021 году.