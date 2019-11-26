Лидер Эстонии подарила велосипед президенту Украины

По данным издания, накануне лидер Незалежной вместе со своей супругой посетил прибалтийскую республику. В рамках визита он встретился с президентом Эстонии, премьер-министром страны, а также со спикером парламента. Кроме встреч с первыми лицами государства, украинский политик ознакомился с военной промышленностью республики и возложил к монументу свободы цветы.