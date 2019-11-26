Лидер Эстонии подарила велосипед президенту Украины
Журналистка и телеведущая Ольга Скабеева на своей странице в Twitter рассказала, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд подарила велосипед своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому. Об этом сообщила «Газета.ru».
По данным издания, накануне лидер Незалежной вместе со своей супругой посетил прибалтийскую республику. В рамках визита он встретился с президентом Эстонии, премьер-министром страны, а также со спикером парламента. Кроме встреч с первыми лицами государства, украинский политик ознакомился с военной промышленностью республики и возложил к монументу свободы цветы.