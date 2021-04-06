Лидер ДНР рассказал, как уменьшить напряженность на Донбассе

Лидер ДНР Денис Пушилин заявил, что урегулирование ситуации в Донбассе возможно только через переговоры без посредников. Об этом он рассказал RT.

«Но, к сожалению, как я говорил, переговорная площадка сейчас по линии украинской стороны практически заблокирована», — дополнил он.

Пушилин также рассказал, что Киев ищет условные поводы, чтобы не выполнять договоренности и не обеспечивать мирное урегулирование конфликта. По мнению главы ДНР, урегулирование отношений с Донбассом является наиболее важной частью минских договоренностей, без которых остальные выполнять несколько бессмысленно.

Он добавил, что Киев аппелирует к нарушению режима огня, чтобы не выполнять установленные договренности, хотя зачастую они также являются теми, кто этот огонь развязывает.