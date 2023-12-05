Мир 05 декабря 2023, 07:21 Лидер демократов в сенате США запросил голосование по помощи Киеву Лидер демократов в сенате США Шумер ходатайствовал о помощи Украине Unsplash

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Представитель Демократической партии США в сенате Чак Шумер сделал ходатайство о начале голосования по запросу президента Джо Байдена на выделение нового пакета финансирования на цели безопасности, в том числе поддержку Украины. Об этом сообщил телеканал C-SPAN.

«Я сделал ходатайство о закрытии дебатов по обсуждению законопроекта о новых мерах нацбезопасности», — сказал Шумер.

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Согласно протоколу работы сената, у представителей органа после окончания дебатов есть 30 минут на рассмотрение документа, после чего по нему пройдет голосование.

Американские СМИ сообщали, что члены Демократической и Республиканской партий США не достигли компромисса по закону о борьбе с миграционным кризисом и защите границы. Журналисты отмечали, что разногласия между двумя политическими силами еще более углубились.

В Госдепе предупреждали, что США использовали уже 97% средств, выделенных на поддержку Украины.