Мир 28 января 2024, 07:27 Лидер британской партии опубликовал флаг РФ и попросил не считать страну врагом Лидер британской партии «Наследие» Кертен призвал не враждовать с Россией РИА «Новости»

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Россия не является врагом Великобритании. Об этом заявил лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен в соцсети X (бывший Twitter).

Он прокомментировал сообщение GB News о том, что Британии в ближайшие шесть лет придется увеличить численность армии для подготовки к вооруженному противостоянию с Россией. Политик назвал «бредятиной» заявления экспертов о возможной войне и призвал не считать страну врагом Британии.

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«Что за бредятина. Россия нам не враг», — отметил Кертен.

Ранее глава генштаба Великобритании Патрик Сандерс предупредил о возможном вооруженном конфликте. По его словам, британскому руководству следует увеличить число военнослужащих с 73 тысяч до 120 тысяч человек, чтобы подготовиться к полномасштабной войне. Сандерс также указал на возможность задействовать опыт подготовки ВСУ для обучения «гражданской армии» Британии.

В The Times проинформировали, что военные обсуждают конфликт «с такой страной, как Россия».