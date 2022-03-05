Лидер боснийских сербов сравнил санкции против РФ с нацистскими захватами

Санкции против РФ можно сравнить с нацистскими захватами, заявил член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик, представляющий Республику Сербскую. Он обратил внимание на то, что в некоторых странах начали проводить процедуры отчуждения и отъема собственности у россиян.

По мнению политика, такие неправовые действия, которые можно видеть в странах Евросоюза и мире, напоминают действия фашистской Германии.

«Как нацисты захватывали еврейские и сербские дома. Отнимали у них все и отправляли их в лагеря. Еще разве что не сказали, что для русских нужно создавать специальные лагеря, что было бы очень ожидаемым, — заметил он в комментарии RT.

В Сербии уже несколько раз провели акции в поддержку спецоперации России на Украине. Президент этой страны Александр Вучич также выразил поддержку России и подчеркнул, что никаких санкций против страны принимать не будет.

Акция в поддержку РФ прошла 1 марта и в Черногории.