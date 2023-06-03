Мир 03 июня 2023, 23:18 Лидер Азербайджана и премьер Армении поговорили на инаугурации Эрдогана Лидеры Армении и Азербайджана Пашинян и Алиев переговорили на инаугурации Эрдогана РИА «Новости»

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Азербайджанский лидер Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян поговорили во время церемонии инаугурации переизбранного президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Анкаре, сообщил телеканал TRT. Издание опубликовало фотографии со встречи.

Как отметили в телекомпании, Алиев и Пашинян вели беседу о нормализации двустороннего сотрудничества. Вероятно, оба политика договорятся о новой встрече в обозримом будущем. Также рядом с ними заметили бывшего премьера Турции Бинали Йылдырыма.

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Ранее стало известно, что переизбранный президент Турции сформировал новое правительство страны. Он сменил руководство МИД, МВД и Минобороны и других министерств. Помимо этого назначили нового вице-президента страны — теперь эту должность занимает Джевдет Йылмаз.

Эрдоган принес присягу в Великом национальном собрании и официально вступил на пост турецкого лидера. Потом он принял прибывших на инаугурацию иностранных лидеров и представителей государств.