Лидер «автономной зоны» Сиэтла рассказал о целях протеста

Он уточнил, что «когда „Автономная зона Капитолийского холма“ (CHAZ) была освобождена, пара организаторов вернулись на бейсбольное поле (район сбора протестующих) и объяснили, что мы ни в коем случае не отделяемся от Америки, ни в коем случае не отделяемся от города»,

«Это организованный протест, цель которого — положить конец полицейской жестокости», — пояснил Льюис.