Лидер «автономной зоны» Сиэтла рассказал о целях протеста
Дэвид Льюис, предводитель протестного движения, которое захватило часть Сиэтла, рассказал, в чем цель этих действий. Об этом сообщил RT со ссылкой на зарубежные СМИ.
Он уточнил, что «когда „Автономная зона Капитолийского холма“ (CHAZ) была освобождена, пара организаторов вернулись на бейсбольное поле (район сбора протестующих) и объяснили, что мы ни в коем случае не отделяемся от Америки, ни в коем случае не отделяемся от города»,
«Это организованный протест, цель которого — положить конец полицейской жестокости», — пояснил Льюис.