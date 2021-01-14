Лидер армянской оппозиции Манукян назвал причину поражения в Карабахе

Как считает Манукян, премьер-министр мог воспрепятствовать началу вооруженного конфликта либо сохранить главные позиции региона, сообщил Piter.TV.

«На волне „цветных революций“ приходят к власти большей частью некомпетентные люди, которые не готовы возглавлять правительство. Пашинян разделил общество на бывших и нынешних, расколол общество», — подчеркнул политический деятель.

Как он считает, похожая ситуация в настоящий момент происходит на Украине. Лидер оппозиции отметил, что в период 1992–1994 годов Армении повезло, так как тогда Азербайджан возглавлял Абульфаз Эльчибей. При нем Еревану удалось одержать победу в конфликте с Баку.