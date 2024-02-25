Мир 25 февраля 2024, 10:46 Лидер Аргентины пожелал Трампу победы на выборах в США Президент Аргентины Милей выразил надежду на победу Трампа на выборах в США Julia Nikhinson - CNP/Consolidated News Photos/globallookpress

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Аргентинский лидер Хавьер Милей выразил надежду на победу экс-президента США Дональда Трампа на президентских выборах. Заявление прозвучало на их встрече в Вашингтоне на Конференции консервативных политических действий 24 февраля. Об этом сообщили «Известия».

Милей крепко обнял Трампа при встрече.

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«Президент! Как я счастлив! Очень рад вас видеть! Я так рад! Вы очень щедры ко мне!» — процитировало издание главу Аргентины.

Затем Дональд Трамп предложил гостю вместе сфотографироваться и произнес стилизованный под Аргентину слоган своей предвыборной кампании — Make America Great Agan, MAGA («Сделаем Америку снова великой»). Трамп назвал Милея президентом, который может «сделать Аргентину снова великой».

Ранее экс-президент США пообещал устроить оппонентам «Судный день» после выборов. По его словам, при сегодняшнем руководстве Соединенные Штаты стали посмешищем для всего мира.