Лидер Аргентины объяснил, почему российская вакцина от СОVID-19 стала объектом геополитического спора

По словам политического деятеля, производство такого препарата является бизнесом со сделками на миллионы долларов. В таких обстоятельствах участники борьбы за лидерство могут вести себя непорядочно. Порой представители сферы здравоохранения разных стран выбирают прием дискредитации соперников, сообщил «Взгляд».

«Кроме того, так как мир жаждет получить вакцины, ведется геополитический спор о том, кто ее предоставит», — отметил Фернандес.

Он уточнил, что подобное развитие событий в настоящий момент наблюдается относительно препарата, разработанного в Центре имени Гамалеи.