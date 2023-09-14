Мир 14 сентября 2023, 13:25 Лидер африканской страны приедет с визитом в Россию в конце сентября ТАСС: президент Южного Судана посетит Россию 27–28 сентября РИА «Новости»

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Южносуданский лидер Салва Киир планирует посетить Россию в конце сентября. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные посольства РФ в Уганде и по совместительству Южном Судане.

«Можем подтвердить планы визита президента Республики Южный Судан Салвы Киира в Россию 27–28 сентября», — заявили агентству в посольстве.

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Других подробностей представители дипмиссии не уточнили.

Днем ранее, 13 сентября, президент России Владимир Путин встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Переговоры прошли на космодроме Восточный. Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что встреча сторон получилась содержательной.

На повестке было множество вопросов относительно сотрудничества стран в ряде областей. Среди них — транспорт, логистика, развитие сельского хозяйства и другие направления.

В Россию лидер КНДР приехал на своем бронированном поезде.