14 сентября 2023, 13:25
Лидер африканской страны приедет с визитом в Россию в конце сентября
ТАСС: президент Южного Судана посетит Россию 27–28 сентября
Южносуданский лидер Салва Киир планирует посетить Россию в конце сентября. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные посольства РФ в Уганде и по совместительству Южном Судане.
«Можем подтвердить планы визита президента Республики Южный Судан Салвы Киира в Россию 27–28 сентября», — заявили агентству в посольстве.
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Других подробностей представители дипмиссии не уточнили.
Днем ранее, 13 сентября, президент России Владимир Путин встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Переговоры прошли на космодроме Восточный. Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что встреча сторон получилась содержательной.
На повестке было множество вопросов относительно сотрудничества стран в ряде областей. Среди них — транспорт, логистика, развитие сельского хозяйства и другие направления.
В Россию лидер КНДР приехал на своем бронированном поезде.
Африка
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