Лидер афганского сопротивления призвал талибов* к переговорам

Национальный фронт сопротивления Афганистана прекратит бои в провинции Панджшер и пойдет на переговоры с «Талибаном»* при условии ухода боевиков из региона. Об этом на своей странице в Facebook написал лидер афганского сопротивления Ахмад Масуд.

Он напомнил, что с призывом остановить боевые действия в Панджшере выступил в своей резолюции совет улемов (авторитетные знатоки ислама — прим. ред.) Кабула.

«Национальный фронт сопротивления готов немедленно прекратить войну, если группировка „Талибан“* выведет свои войска из провинций Панджшер и Андараб», — говорится в сообщении.

Масуд отметил, что решить все вопросы в террористами сопротивление готово за столом переговоров.

«Мы полностью поддерживаем призыв почтенных богословов прекратить боевые действия в Панджшере. Надеемся, что талибы* серьезно отнесутся к этому гуманитарному требованию», — говорится в сообщении.

Противостояние в провинции Панджшер между талибами* и войсками сопротивления продолжается уже несколько недель. К террористам присоединились боевики других радикальных объединений, но справиться с мятежным регионом они не смогли. В последние несколько дней «Талибан»* заявлял о захвате территории, но эти слова опровергало руководство сопротивления.

Недоступность провинции объясняется ее географическим расположением. Это горная долина, куда ведет только один узкий проход. Эту территорию талибы* не смогли захватить в 90-е годы, во время гражданской войны.

*«Талибан» — террористическое движение, запрещенное в России.