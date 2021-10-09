Личный врач Саакашвили предсказал ухудшение его здоровья после голодовки

Личный врач экс-президента Грузии Михаила Саакашвили прибыл из США после сообщений о его голодовке. Николо Кипшидзе сообщил, что у его пациента анемия. Пока Саакашвили чувствует себя хорошо, но вскоре его состояние может ухудшиться.

Адвокаты Саакашвили сообщили, что за восемь дней на воде их подзащитный похудел на 12 килограммов. Кипшидзе побывал у него в камере и рассказал журналистам, что экс-глав республики бодр и не намерен прекращать голодовку. Но Саакашвили очень переживает из-за обрушения дома в Батуми.

«Он очень нервничал из-за истории в Батуми. Он продолжает голодовку и сказал мне, что не прекратит ее», — цитирует врача РИА «Новости». Кипшидзе сообщил, что все необходимые обследования уже провел тюремный врач. По его словам, результаты не обнадеживающие. Медикаментозная помощь пока не нужна, но вскоре может понадобиться.

«Через два-три дня эти анализы станут хуже и потребуют другого лечения. Он никогда не был на сухой голодовке, принимает воду. Он не принимает пищу, выпил сок — и больше у него нет денег на покупку. Состояние здоровья ухудшится. Через несколько дней будет в опасности, потому что у него анемия», — заявил Кипшидзе.

Он также опроверг сообщение администрации тюрьмы о том, что Саакашвили начал есть мед. Врач заявил, что его пациент пьет только воду и натуральные соки. Как стало известно «Интерфаксу», экс-президент Грузии ранее потратил все деньги с тюремной банковской карты на покупку телевизора, пледа и предметов личного пользования.

В тюрьме Саакашвили посетила его девушка украинский депутат Лиза Ясько. Она подтвердила тот факт, что он похудел на 12 килограммов. По ее словам, украинцы завидуют, что в Грузии был такой президент.

«Он в боевом настроении, но, к сожалению, его здоровье уже серьезно подорвано», — приводит в Telegram ее слова «Sputnik Грузия».

Ранее начальник пенитенциарной службы страны Ника Цхвариашвили сообщал, что Саакашвили начал есть мед. По его словам, для политика изготовили персональную банковскую тюремную карту, и он сможет заказывать себе разные продукты в камеру. В любом случае, по словам Цхвариашвили, организм Саакашвили сейчас с истощением не сталкивается.