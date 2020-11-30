Личный врач Марадоны ответил на обвинения в убийстве футболиста

Личный врач Диего Марадоны Леопольдо Луке ответил на обвинения дочерей футболиста в непреднамеренном убийстве спортсмена. Полиция Аргентины начала расследование.

«Это юридические процедуры, о которых я не знаю и не собираюсь подвергать сомнению. Я в распоряжении судьи. Я знаю, что сделал и как сделал это с Диего», — заявил Леопольдо Луке. Его слова приводит La Nacion.

Врач Марадоны добавил, что предоставил прокурору и следователям всю информацию, которую они запросили. Стражи порядка забрали медицинские карты, электронные устройства, в том числе все телефоны, а также жесткие диски из клиники, где наблюдался футболист. Разрешение на обыск выдал суд. При этом в генеральной прокуратуре утверждают, что обвинение пока никому не выдвинуто.

Действия врача поставили под сомнение дочери Марадоны. Они дали показания полиции, после чего началось расследование.

Бывший форвард сборной Аргентины Диего Марадона скончался 25 ноября из-за сердечной недостаточности. Ему было 60 лет. В Аргентине объявили трехдневный национальный траур.