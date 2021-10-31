Хакеры из якобы связанной с Россией группировки Conti украли личные данные клиентов британского ювелирного дома Graff Diamonds, среди которых были сведения бывшего американского президента Дональда Трампа.

По данным газеты Mail on Sunday, хакеры уже «слили» 69 тысяч файлов об 11 тысячах клиентов. Теперь, как предполагается, они потребуют выкуп в криптовалюте, чтобы дальше не раскрывать имеющуюся информацию.

После кибератаки в даркнете появилась конфиденциальные сведения об экс-президенте США Дональде Трампе, шейхе Дубая Мохаммеде бин Рашид аль-Мактуме, ведущей Опре Уинфри и футболисте Дэвиде Бекхэме, следует из данных издания.

Клиентами ювелирного дома являются звезды мировой политики, спорта и шоу-бизнеса.

«Мы проинформировали тех лиц, чьи личные данные были затронуты, и рекомендовали им предпринять надлежащие шаги», — заявили в Graff Diamonds.

Хакеры выставили на продажу базу данных с информацией о водителях Москвы и Московской области. Есть риск, что архив попадет к мошенникам. В базе содержатся имена, даты рождения, телефоны, марки, модели, номера автомобилей и год их постановки на учет. Причин утечки может быть несколько. Эксперты не исключили, что данные автомобилистов могут использоваться в банках и при рассылке фейковых сообщений о штрафах.