Мир 25 марта 2023, 10:08 Личные данные пользователей ChatGPT утекли в сеть Сотрудник OpenAI: данные пользователей чат-бота ChatGPT утекли в сеть Unsplash

Читать 360tv в

Персональные данные пользователей чат-бота с искусственным интеллектом (ИИ) ChatGPT утекли в сеть. Об этом сообщили сотрудники компании-разработчика OpenAI. Их процитировали на официальном сайте организации.

Представители компании сами обнаружили утечку данных. По их словам, причиной стала ошибка в работе ИИ.

Реклама

«Некоторые пользователи могли видеть имена и фамилии других активных пользователей», — сообщили сотрудники OpenAI.

Также они подтвердили, что среди слитых данных оказались адреса электронных почт и данные по платежам, включая документы, а также сроки действия и последние четыре цифры кредитных карт.

По данным представителей компании, в сеть утекли данные около 1,2% пользователей чат-бота, Сотрудники OpenAl назвали такой объем крайне низким.

Сама утечка данных произошла в понедельник, 20 марта. В этот день компания направила письма с подтверждением подписки на ChatGPT не тем получателям. При этом в тексте посланий содержались последние четыре цифры номеров кредитных карт других пользователей.