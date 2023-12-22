Мир 22 декабря 2023, 11:41 Личности 11 погибших при стрельбе в Чехии установили Полиция Чехии установила личности 11 погибших при стрельбе в Праге Tomas Tkacik / Global Look Press

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Чешские правоохранители установила личности 11 погибших в результате стрельбы в Праге на философском факультете Карлова университета. Об этом сообщили в пресс-службе полиции в социальной сети Х (бывший Twitter).

«Мы опознали 11 погибших и работаем над установлением личностей остальных», — указали в ведомстве.

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Полиция планировала завершить первые операции на месте стрельбы к утру пятницы, 22 декабря. Согласно данным местного телевидения, пострадавшие получили травмы головы, груди и конечностей. Состояние раненых стабильное, часть из них уже прооперировали.

По данным РИА «Новости», жители Чехии собирают средства для помощи пострадавшим. Власти страны объявили 23 декабря днем государственного траура.

Стрельба в университете произошла 21 декабря. Прямо в аудитории 24-летний студент философского факультета Карлова университета открыл огонь по одногруппникам, а также по проходившим мимо вуза людям. Стрелял парень из самозарядной винтовки. Согласно данным чешской газеты Lidové noviny, погибли 17 человек. Еще 25 получили ранения. Сам стрелок свел счеты с жизнью.

Еще одна газета Lidovky сообщила, что парень имел психологические проблемы. Он якобы убил своего отца, до нападения в вузе.