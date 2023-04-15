Мир 15 апреля 2023, 09:37 Личность организатора взрыва рядом с Фумио Кисидой установили в Японии Kyodo: взрыв рядом с премьером Японии Кисидой совершил 24-летний Рюдзи Кимура РИА «Новости»

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Сотрудники японской полиции установили, что взрыв рядом с премьер-министром Фумио Кисидой в городе Вакаяма совершил 24-летний Рюдзи Кимура из города Каваниси. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Во время допроса Кимура отказался отвечать на вопросы, уточнил ТАСС со ссылкой на телеканал NHK. При задержании у подозреваемого обнаружили цилиндрический предмет, который, предположительно, является взрывным устройством.

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Происшествие на выступлении Кисиды случилось утром в субботу. В какой-то момент из толпы в него метнули предмет, похожий на сигнальную ракету или дымовую шашку, после чего произошел взрыв.

В этот момент Кисида разговаривал с одним из кандидатов в нижнюю палату парламента от Либерально-демократической партии.

После нападения злоумышленник попытался скрыться, но его оперативно задержали правоохранители. Никто из присутствующих на мероприятии, включая Кисиду, не пострадал.

Премьер-министра эвакуировали в полицейский участок Вакаямы, но вскоре Кисида покинул его, заявив о намерении продолжать запланированные публичные выступления.