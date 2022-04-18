Личного врача Лукашенко и еще 35 белорусских медиков задержали за взятки

Белорусские правоохранители завели уголовные дела на 35 ортопедов-травматологов и личного врача президента республики Александра Лукашенко, имя которого не раскрывается. Все медики задержаны за взятки. Об этом сообщили авторы Telegram-канала «Пул Первого».

Лукашенко заявил, что медикам придется «компенсировать огромный ущерб государству», после чего он рассмотрит возможность «взять их на поруки» вместо наказания. Также глава республики удивился тому, что на взятках попался его личный врач.

«Печально, что туда попался, грубо говоря, и лечащий врач президента. Ну, я его так в кавычках называю. Который не единожды и президента обследовал. Я очень огорчен этим фактом, но закон есть закон. Он един для всех», — сказал Лукашенко.

Пойманных на взятках медиков планируют отправить «в какую-то структуру для работы». Лукашенко подчеркнул, что новое место точно будет связано со специализацией врачей.