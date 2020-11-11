Бывшего секретаря Папы римского обвинили в прикрытии священников-педофилов

Собранные журналистами материалы показали, что кардинал знал не только о скандалах в польской, но и мировой церкви. Сам священник отказывался от общения с авторами фильма. Но после сам связался с ними и обвинил их в «охоте на ведьм».

«Я человек, который служил церкви, служил Папе, служил Польше. А теперь такие обвинения? Ради Бога! Если бы вы знали, как выглядит это со стороны вы бы не стали заниматься таким фильмом», — заявил он.

В своем репортаже журналисты напомнили о деле священника Яна Водняка, который изнасиловал маленького мальчика Януша Шимика. Уже выросший мужчина годами добивался того, чтобы привлечь насильника к ответственности.

Священник Тадеуш Исакович-Залески заявил, что передал всю информацию о случившемся кардиналу Дзивишу, который пообещал связаться с пострадавшим мальчиком. Но этого так и не произошло.

Дзивиш также фигурирует в деле священника Михаила М., осужденного за сексуальное насилие над шестью девочками. Источник в Ватикане сообщил журналистам, что кардинал заблокировал ход дела, и даже отругал человека, который принес ему документы с показаниями пострадавших.

Кроме случаев в Польше кардинал также причастен к скандалу с основателем конгрегации «Легионеры Христа» в Мексике Марсиалом Делгадо, которого обвинили в растлении десятка малолетних детей.

Свидетели рассказали, что кардинал знал о происходящем много лет. Еще в 2002 году он получил письмо, в котором рассказывалось о том, что происходит в рядах легионеров. Только в 2006 году Папа Бенедикт XVI отстранил Делогадо от служения.

Еще одним фигурантом дела стал американский кардинал Теодор Маккарик, которого в 2019 году Папа Франциск лишил сана после педофильского скандала. Одна из жертв священника заявила, что лично обращалась с жалобой к кардиналу Дзивишу, но тот не принял никаких мер.

Напротив, он продвинул Маккарика, который сначала стал архиепископом в Вашингтоне, а после кардиналом.

Появление фильма в эфире вызвало небывалый скандал в Польше. По мнению многих священников, Дзивиш скрывал эту информацию от Папы Иоанна Павла II. Но некоторые не исключили и того, что понтифик мог знать правду.

Тадеуш Исакович-Залески заявил, что кардинал должен понимать, что его сегодняшние действия наносят ущерб памяти покойного Папы.

«Он должен сказать правду, а не убегать от неудобных вопросов, как он сейчас это делает», — заявил он.

Скандал уже начали обсуждать в Сейме. Депутат Анна-Мария Жуковская появилась в польском парламенте с портретами кардинала Дзивиша и Ионана Павла II.

Она потребовала, чтобы прокуратура Польши немедленно вошла в епископат и обыскала церковные архивы, чтобы найти священников, которые скрывают педофилов. Она подчеркнула, что Дзивиш несет полную ответственность за прикрытие церковных преступников после чего бросила портрет кардинала на пол.