Личного парикмахера Роналду зарезали в Швейцарии

В одном из отелей Швейцарии нашли тело 40-летнего Рикардо Маркеса Феррейру. Он работал личным парикмахером форварда сборной Португалии и туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.

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Труп Феррейру нашли 1 ноября сотрудники гостиницы в районе Альбисриден в Цюрихе. Тело с несколькими ножевыми ранениями лежало на кровати, а возле нее были следы крови. Сообщается, что в номере чувствовался сильный запах алкоголя.

Полиция склоняется к тому, что Феррейру убили. Спустя два дня расследования правоохранители задержали 39-летнего бразильца, которого заподозрили в совершении преступления. О мотивах пока ничего не известно, но уголовное дело уже возбудили, передает «Газета.ru».

Феррейру жил и работал в Цюрихе с 2017 года. Он не только трудился над прической Роналду, но и делал стрижки другим португальским знаменитостям, включая дизайнера Фатиму Лопеш и телеведущую Лилиану Кампос.

Нельзя исключать криминальную составляющую, так как на днях мать Роналду рассказала, что футбольная мафия не дает ее сыну выиграть больше «Золотых мячей». По ее словам, все дело в его португальских корнях — если бы он был англичанином или испанцем, то вопросы никто бы не задавал.