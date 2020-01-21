Появилось видео с внуком из личного архива убитого Касема Сулеймани
Запись из личного архива Касема Сулеймани опубликована в Twitter. К описанию к ролику говорится, что он не был известен ранее.
Видео: Аббас Джума / Twitter
В кадре Сулеймани держит малыша на руках, улыбается ему и разговаривает с маленьким ребенком.
Командующего элитными подразделениями армии Ирана «Аль-Кудс» генерал-лейтенанта Касема Сулеймани убили рано утром 3 января. Американские беспилотники нанесли удар по бронированному автомобилю, в котором находился военный.
После гибели Сулеймани его дочь Зейнаб Сулеймани предрекла США и Израилю «темные дни».
По мнению Вашингтона, Сулеймани был причастен к нападению на посольство США в Багдаде 31 декабря. Кроме того, он планировал произвести атаки на американских военнослужащих и дипломатов.
Президент Сирии Башар Асад посмертно наградил Касема Сулеймани орденом почета, высшей наградой страны.