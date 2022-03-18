Кремль расценил высказывание Байдена в адрес Путина как личное оскорбление

Резкие фразы президента США Джо Байдена про российского лидера Владимира Путина связаны с переутомлением американского политика, однако они оцениваются как личное оскорбление. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщил ТАСС.

«Чтобы не вызвать большую агрессию, не будем давать оценок этим словам с учетом раздражительности господина Байдена, его утомляемости, иногда забывчивости, которая приводит к агрессивным высказываниям», — заявил Песков.

Пресс-секретарь добавил, что Кремль считает, что подобные заявления Байдена становятся личными оскорблениями Путина.